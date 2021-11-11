أوضاع الجامعة اللبنانية والمطالب التي يحملها الأساتذة المتفرغين بين ميقاتي وبدران

استقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران على رأس وفد من الأساتذة المتفرغين فيها مساء اليوم في السرايا، حيث تم البحث في أوضاع الجامعة بشكل عام والمطالب التي يحملها الأساتذة.بعد الإجتماع صرّح بدران بالآتي: "لقد أتى اللقاء مع دولة الرئيس في إطار محاولة تذليل بعض الإشكاليات التي تسببت بالإضراب المعلن، وقد جرى التواصل في هذا السياق وهناك إيجابيات سُجلت خلال اللقاء، على أن تُستكمل مواضيع أخرى الإثنين المقبل للوصول الى الحل المرجو بعودة الأساتذة والطلاب الى الدراسة، آملين أن نتمكن من حل الإشكاليات الموجودة للسماح للجامعة اللبنانية بإستعادة دورها من خلال عودة الطلاب الى الصفوف وحصول الأساتذة كما الموظفين والإداريين على حقوقهم. إن الموظفين يؤمنون الدوام من خلال المداورة على مدار الأسبوع في بادرة حسن نية منهم ، والتزاماً منا كإدارة سنؤمن لهم الأمور المطلوبة من أجل استمرارية العمل، أما بالنسبة الى الأساتذة فقد جرى نقاش مع دولة الرئيس ميقاتي في موضوع التفرغ الذي يحتاج الى إنضاج بعض النقاط.رئيس الهيئة التنفيذية".وتحدث رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور عامر حلواني فقال: "لقد عرضنا لدولة الرئيس ميقاتي ارتدادات الوضع الإقتصادي الذي يضغط على الأساتذة بشكل لا يسمح لهم بالحضور الى كلياتهم وبالتالي عدم مزاولة أعمالهم الأكاديمية منذ نحو شهر ونصف الشهر تقريباً، وقد أبدى دولة الرئيس تفهمه لهذا الموضوع، وهو يدرك مشكلات القطاع العام، وستتم متابعة موضوع العمل على تقديم منح شهرية إضافية للأساتذة في إجتماع الإثنين مع وزيري التربية والمالية للتأكد من إمكانية القيام بهذه الخطوة، كما تحدثنا بموضوع إدخال الأساتذة الى ملاك الجامعة، فأكد دولته أنه بعد الإنتهاء من تعيين العمداء سيبادر الى معالجة هذا الموضوع، علماً أن موضوع إدخالهم الى الملاك بات جاهزاً في الجامعة، ويبقى أن يتابع رئيس الجامعة الدراسة المتصلة به مع وزير المالية لإنجازه وإحالته على أول جلسة لمجلس الوزراء".