جلسة للجنة المال الاثنين لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى اعطاء مساعدة اجتماعية للقطاع العام وللمتقاعدين

تعقد لجنة المال والموازنة جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الاثنين 15 الحالي وذلك للبحث في جدول الاعمال التالي:1 - الاستماع الى وزارة المالية حول الامكانيات المالية الراهنة المتعلقة بايرادات الخزينة وكافة الاستحقاقات المقبلة.2 - متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى اعطاء مساعدة اجتماعية لمدة سنة للعاملين في القطاع العام وللمتقاعدين وتعديل قيمة تعويض النقل اليومي الموقت.