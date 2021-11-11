لبنان

جلسة للجنة المال الاثنين لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى اعطاء مساعدة اجتماعية للقطاع العام وللمتقاعدين

Lebanon 24
11-11-2021 | 12:22
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تعقد لجنة المال والموازنة جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الاثنين 15 الحالي وذلك للبحث  في جدول الاعمال  التالي:
1 - الاستماع الى  وزارة المالية حول الامكانيات المالية الراهنة المتعلقة بايرادات الخزينة وكافة الاستحقاقات المقبلة.
 
2 - متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى اعطاء مساعدة اجتماعية لمدة سنة للعاملين في القطاع العام وللمتقاعدين وتعديل قيمة تعويض النقل اليومي الموقت.
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