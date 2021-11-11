لبنان

خطوة لا بد منها... لا طوابير أمام محطات الوقود بعد الآن

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-11-2021 | 12:47
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في المعلومات المتوافرة أن وزارة الطاقة والمياه سوف تصدر صباح غد أول جدول لترتيب الأسعار في المنهجية الجديدة التي سوف تتبعها الوزارة، وذلك للحؤول دون دخول لبنان مجدداً في أزمة المحروقات وطوابير الذل أمام محطات المحروقات. 
وفي التفاصيل أن إجتماعا عقد اليوم في وزارة الطاقة وضم عددا من المعنيين من الشركات المستوردة وأصحاب المحطات ومصرف لبنان، توصّل فيه  الجميع الى إتفاق. وبحسب معلومات لبنان ٢٤ فإنه يقضي بأن يصدر جدول ترتيب الأسعار مرتين في الأسبوع، الثلاثاء والجمعة، وذلك في محاولة للحد  من تأثير التلاعب الحاصل  بسعر الدولار، أضِافة الى تأمين المحطات في جميع المناطق اللبنانية ١٠٪؜ من مبيعاتها بالدولار ، وتسليمها الى الشركات المستوردة التي تسلِّمها بدورها الى مصرف لبنان، وأن هذا الإقتراح وضعه الوزير وليد فياض من أجل تأمين توزيع الدولار على كافة المناطق اللبنانية منعا لعودة إرتفاعه بطريقة سريعة، هذا مع الإبقاء على جعالة المحطات كما هي اليوم من دون أي مسٍ بها ، كما أن قيمة ال١٠٪؜ من الدولار سوف تحتسب داخل الجدول مما يساهم بإرتفاع سعر الصفيحة .
الإيجابية الوحيدة في هذه المنهجية هي أن البيع على المحطات سوف يبقى بالليرة اللبنانية  ، ولن تعود الطوابير مجددا إلى مشهدية ذل المواطنين، لأن المادة ستتأمن بهذه الطريقة . 
وقد علم "لبنان ٢٤" أن مصرف لبنان لم يكن متساهلاً أبداً في موضوع ال١٠٪؜ في الدولار، وإعتبر أن هذا هو الحل الوحيد .
المصدر: خاص لبنان 24

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