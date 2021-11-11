قائد الجيش استقبل سفيري سويسرا وكوريا

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه باليرزة، السفيرة السويسرية في لبنان ماريون ويشيلت يرافقها الملحق العسكري المقدم نيكولاس وينتيريخ.



كما استقبل السفير الكوري في لبنان وان يونغ دي كوان برفقة كل من: قائد الوحدة الكورية العاملة ضمن اليونيفيل العقيد دانغ سو مون والملحق العسكري المقدم هاي كون جي، وتناول البحث علاقات التعاون بين جيشي البلدين والجيش اللبناني.