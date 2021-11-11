لبنان

عثمان استقبل ميتروبوليت زحلة وبعلبك للروم الارثوذكس

Lebanon 24
11-11-2021 | 13:06
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استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه بثكنة المقر العام، ميتروبوليت زحلة وبعلبك للروم الارثوذكس المطران أنطونيوس الصوري على رأس وفد، في زيارة جرى في خلالها عرض للأوضاع العامة. 
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اللواء عماد عثمان

لبنان

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