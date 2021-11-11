عثمان استقبل ميتروبوليت زحلة وبعلبك للروم الارثوذكس

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه بثكنة المقر العام، ميتروبوليت زحلة وبعلبك للروم الارثوذكس المطران أنطونيوس الصوري على رأس وفد، في زيارة جرى في خلالها عرض للأوضاع العامة.