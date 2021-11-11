لبنان

بعد إصابة إمرأة بالرصاص الطائش.. وفد من سوريا يزور وادي خالد للتهدئة

Lebanon 24
11-11-2021 | 13:05
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بعد  الحادث الذي وقع عصر اليوم في بلدة رجم عيسى في وادي خالد في عكار، والذي اصاب المواطنة سعدى عجاج الحسن بقدمها جراء الرصاص الطائش، وبعد توتر الوضع في المنطقة بسبب تكرار الحوادث والاصابات الناجمة عن الرصاص الطائش، عقد اجتماع في قاعة آل الكايد في العماير بين رئيس بلدية العماير رجم عيسى الشيخ أحمد الشيخ ومختار بلدة العماير وكل من الشيخ سويدان السويلم وسويدان العويشي وممدوح نجم المنفي موفدين من أهل قرية العويشات السورية، حيث تم التعهد بعدم إطلاق النار العشوائي بأي مناسبة كانت باتجاه كافة قرى وادي خالد والتزموا بتحمل المسؤولية كاملة عند اي تكرار لمثل هذه الحوادث.
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