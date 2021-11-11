جنبلاط تابع مع وزير الطاقة استجرار الغاز المصري والكهرباء من الأردن

استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، في كليمنصو، وزير الطاقة وليد فياض، بحضور عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله.



وخلال اللقاء، تمت مناقشة خطة الوزير على المدى القصير والمتوسط لتحسين التغذية الكهربائية، بما فيها مسألة استجرار الغاز المصري إلى معمل دير عمار، والطاقة الكهربائية من الأردن.