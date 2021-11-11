ارتفاع جديد لسعر صفيحة البنزين غدًا

قال عضو نقابة اصاب المحطات جورج البراكس في حديث ل "لبنان ٢٤" ان "جدولًا جديدًا لأسعار المحروقات سيصدر صباح غد وسيشهد ارتفاعًا كبيرًا نتيجة الارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار والشروط الجديدة لمصرف لبنان لناحية تأمين الدولارات، هذا فضلًا عن ارتفاع أسعار المحروقات عالميًّا".وإذ اعتبر البراكس "أن هذا الامر يعود بالضرر على المواطن وعلى السلع على حد سواء"، أشار إلى أن "الاجتماع الذي عقد اليوم في وزارة الطاقة بحث العديد من الأمور، للتخفيف على الواطن"، متمنيًّا "على مصرف لبنان التريث في رفع الدعم كليًّا نظرًا لعدم قدرة الاقتصاد على تحمل هذا الأمر".