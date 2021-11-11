لبنان

ارتفاع جديد لسعر صفيحة البنزين غدًا

Lebanon 24
11-11-2021 | 13:19
A-
A+
Doc-P-885223-637722589302295630.jpg
Doc-P-885223-637722589302295630.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال عضو نقابة اصاب المحطات جورج البراكس في حديث ل "لبنان ٢٤" ان "جدولًا جديدًا لأسعار المحروقات سيصدر صباح غد وسيشهد ارتفاعًا كبيرًا نتيجة الارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار والشروط الجديدة لمصرف لبنان لناحية تأمين الدولارات، هذا فضلًا عن ارتفاع أسعار المحروقات عالميًّا".
وإذ اعتبر البراكس "أن هذا الامر يعود بالضرر على المواطن وعلى السلع على حد سواء"، أشار إلى أن "الاجتماع الذي عقد اليوم في وزارة الطاقة بحث العديد من الأمور، للتخفيف على الواطن"، متمنيًّا "على مصرف لبنان التريث في رفع الدعم كليًّا نظرًا لعدم قدرة الاقتصاد على تحمل هذا الأمر".

لبنان

إقتصاد

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:39 | 2021-11-11
10:32 | 2021-11-11
17:42 | 2021-11-11
17:37 | 2021-11-11
17:11 | 2021-11-11
17:00 | 2021-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website