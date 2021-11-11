حريق غامض بمستودع مهجور "يلهب" ليل عبرا! (صور)

شب حريق كبير مساء اليوم الخميس في مستودع مهجور يقع في أسفل مبنى إلى جانب طريق عام عبرا قرب مفترق اليسوعية، حيث اندلعت النيران بقوة في إحدى الغرف داخل المستودع المذكور وارتفعت ألسنة اللهب منها لتمتد إلى باقي أقسام المستودع ملتهمة محتوياته ومن بينها مواد قابلة للاشتعال لم تعرف طبيعتها ساهمت في اتساع رقعة النيران بسرعة.وعلى الفور هرعت إلى المكان فرق وسيارات الإطفاء التابعة لسرية إطفاء بلدية صيدا والدفاع المدني اللبناني وسيارات إسعاف تابعة للحركة الشبابية للتنمية والسلام.وعمل رجال الإطفاء على مدى أكثر من ساعة متواصلة على تطويق النيران من خارج المستودع ومن داخله منعاً لوصولها إلى الطبقات العليا الآهلة بالسكان أو تحسبًا لوجود أي خزانات محروقات وبالتالي انفجارها، حيث واجهوا صعوبات كبيرة واضطروا لاستخدام أنابيب الأوكسجين وأقنعة التنفس الاصطناعي إلى أن تمكنوا من السيطرة على الحريق وإهماده. ولاحقًا حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقًا لمعرفة أسباب الحريق.