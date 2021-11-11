الشرطة القضائية توقف أحد المطلوبين في طرابلس

أوقفت دورية من الشرطة القضائية في محلة الزاهرية في طرابلس المدعو "ع.خ" والذي تم العثور بحوزته على ما يقارب 2000 حبة من الكبتاغون، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



واقتيد الموقوف مع المضبوطات إلى التحقيق لإجراء المقتضى القانوني بحقه.