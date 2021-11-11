أحمد الحريري: الوضع لم يعد يحتمل الإمعان في الإساءة والنصيحة غير الصادقة

غرد الأمين العام ل"تيار المستقبل" أحمد الحريري عبر "تويتر": "اللبناني أحوج ما يكون اليوم الى كلمة حق صادقة، لترميم ما تهدم واعادة وصلِ ما انقطع، ‏فالوضع لم يعد يحتمل الامعان في الاساءة والنصيحة غير الصادقة، فأهل مكة أدرى بشعابها وليس من هو أحرص منهم على ديننا ودينهم الاسلامي ونبينا ونبيهم محمد (صلى الله عليه وسلم) وعلى بيتها المعمور وأهله".