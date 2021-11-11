اشتباك عون وبري يفاقم الأزمة

دخل الاشتباك المتصاعد بين رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، عنصراً إضافياً على طريق وضع المزيد من العراقيل أمام تفعيل العمل الحكومي، حيث أشارت مصادر وزارية لـ "السياسة" الكويتية إلى أن "التصعيد المستجد بين الرئاستين الأولى والثانية، موشر سلبي للغاية، ومن شأنه التأثير على مساعي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الرامية لعقد جلسة لمجلس الوزراء"، مشدّدة على أن "الأمور باتت أصعب من أي وقت مضى، وتحتاج إلى جهود مضنية لإزالة العراقيل، من أمام عودة الحكومة للاجتماع".

(السياسة الكويتية)