لبنان

مزهر يرفض المثول أمام التفتيش

Lebanon 24
11-11-2021 | 16:24
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أفادت مصادر قضائية لـ"الأنباء" الكويتية بأن "القاضي حبيب مزهر رفض المثول أمام هيئة التفتيش لأنه يلتزم بموجب التحفظ، ولا يمكنه إعطاء معلومات أو الحديث عن دعوى كانت قيد النظر أمامه".
وذكرت أن "جزءا من رفض مزهر المثول أمام التفتيش، يعود الى الاستنسابية في استدعائه وحده دون سواه من القضاة الذين قدمت ضدهم دعاوى أمام التفتيش بسبب أدائهم السلبي في التعاطي مع ملف انفجار المرفأ".
(الأنباء الكويتية)
المصدر: الأنباء الكويتية
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