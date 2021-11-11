لبنان

واشنطن: لبنان يحتاج إلى دعم الخليج

Lebanon 24
11-11-2021 | 16:31
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اشار المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأميركية، منسق شؤون الطاقة الدولية آموس هوكشتاين إلى أنّ "الولايات المتحدة حاولت مساعدة لبنان والشعب اللبناني بعد الأزمة السياسية التي أدت إلى أزمة اقتصادية مدمرة".

وأكد هوكشتاين في حديث لـ"CNBC" انّ بداية الخروج من الازمة تبدأ بالطاقة، مشيرًا إلى أنّ "في حال ليس لديك كهرباء، فلا يوجد أمل من النهوض بالاقتصاد".

ولفت إلى أنّ "الوضع سيكون أسهل بكثير إذا دعمت حكومات الخليج الدولة اللبنانية وقدّمت الدعم السياسي والمالي الذي يحتاجه لبنان لإنقاذ الوضع الاقتصادي والخروج من النفق".

وأوضح هوكشتاين: "قد يتمّ ذلك على عدد من المراحل، أولاً من المدى القريب إلى المدى المتوسط، وذلك من خلال إدخال الغاز الطبيعي إلى لبنان"، مضيفًا: "لن يحل ذلك المشكلة ولكنه سيعطي مساحة للتنفس".

وتابع الوسيط الأميركي بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية: "اما على المدى الطويل ، يجب استئناف المفاوضات مع إسرائيل والوصول إلى حل للنزاع حول الحدود البحرية التي ستفتح المجال امام الشركات الدولية للاستثمار في لبنان".

وشدد على أنّ "الإصلاحات ضرورية لجذب الاستثمارات الدولية"، مؤكدًا أنّ "الاستثمار يستغرق سنوات ولكن يجب أن نبدأ من مكان ما".

إلى ذلك، كشف هوكشتاين أنّ "هناك شركات أوروبية أميركية مستعدة للاستثمار في جنوب لبنان، لكن يجب علينا أولًا إيجاد حل  بشأن ترسيم الحدود، وهذا يجب أن يتحقق بشكل عاجل لأنّ لا أحد يعلم إلى متى سيستمر الطلب على الغاز الطبيعي".

وختم: "إذا لم يتوصل لبنان إلى اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية تساعده على التطور، لا نعرف ما يمكن أن يحدث لأن الطلب على الغاز الطبيعي آخذ في التناقص".
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