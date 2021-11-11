لبنان

مخزون المحروقات وفير جداً

Lebanon 24
11-11-2021 | 17:11
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تتحدث معلومات عن أن مخزون المحطات والشركات من المحروقات وفير جداً لدرجة أن التهويل بإفتعال أزمة سرعان ما انكشف، وحدث تراجع، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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