أوغلو يصل الى بيروت ليل الاثنين المقبل

ذكرت بعض المعلومات ان "وزير خارجية تركيا مولود جاووش اوغلو يصل الى بيروت ليل الاثنين المقبل، ويبدأ لقاءاته الرسمية الثلاثاء، ثم يفتتح اعتبارا من الاربعاء مشاريع انجزتها شركة "تيكا" التركية في لبنان ابرزها مشروع للطاقة الشمسية في الضبية وآخر في طرابلس".

(اللواء)