(النهار)

يُسجّل عتب من مسؤولي حزب مسيحي بارز على مرجع سياسي، على خلفية كلام أطلقه بحق رئيس حزبهم، دون أن يدخلوا في أيّ ردّ، حفاظاً على حسن العلاقة بين الحزبين.