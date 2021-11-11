لبنان

عتب مسيحي

Lebanon 24
11-11-2021 | 22:12
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يُسجّل عتب من مسؤولي حزب مسيحي بارز على مرجع سياسي، على خلفية كلام أطلقه بحق رئيس حزبهم، دون أن يدخلوا في أيّ ردّ، حفاظاً على حسن العلاقة بين الحزبين.
(النهار)
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