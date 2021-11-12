لبنان

إشكال وإطلاق نار في طرابلس.. اليكم ما جرى

Lebanon 24
12-11-2021 | 00:33
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اقدم مجهولون مساء امس على اطلاق الرصاص من رشاش حربي على احد المقاهي في منطقة الزاهرية - طرابلس من دون وقوع اصابات، وفق مندوب لبنان 24.

وافادت المصادر ان اطلاق النار جاء على خلفية خلاف على الاشتراكات الكهربائية.
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