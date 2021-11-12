إشكال وإطلاق نار في طرابلس.. اليكم ما جرى

اقدم مجهولون مساء امس على اطلاق الرصاص من رشاش حربي على احد المقاهي في منطقة الزاهرية - طرابلس من دون وقوع اصابات، وفق مندوب لبنان 24.



وافادت المصادر ان اطلاق النار جاء على خلفية خلاف على الاشتراكات الكهربائية.