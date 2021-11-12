إجتماعات وزارية ودولية مكثفة لانجاز الملفات.. في انتظار استئناف جلسات مجلس الوزراء

السابعة والنصف امس أُطفئت الانوار في مكتب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الحكومي بعد يوم حافل باللقاءات والاجتماعات اختتمه باجتماع مع رئيس الجامعة اللبنانية ورابطة الاساتذة المتفرغين سيستكمل الاثنين لحل موضوع اضراب اساتذة الجامعة.وقبلها أطلق"صندوق إعادة بناء مؤسسات الأعمال في بيروت على نحو أفضل B5" الذي يدعمه البنك الدولي بتمويل من عدد من الدول ويقدم منحاً لأكثر من ٤٣٠٠ مؤسسة متضررة بشكل مباشر من جرا ء انفجار مرفأ بيروت.اما قبل الظهر فقصد مدينة طرابلس لرعاية الاحتفال بمئوية نقابة المحامين مختصرا في كلمته جملة ثوابت ابرزها " إستقلالية القضاء ومن خلاله حمايةُ الدستور والمؤسسات، وصونٍ انتماءِ لبنانَ العربي والحفاظِ على علاقاتِ الأخُوَّةِ مع الأشقّاء العرب، وفي مقدَّمِهم المملكةُ العربية السعودية".اما اسبوع السراي الحكومي فكان حافلا باجتماعات عمل متتالية مع المؤسسات والهيئات الدولية المعنية بدعم لبنان في مختلف القطاعات، لا سيما لمعالجة ازمة الكهرباء والوضع الغذائي، وستستكمل عند التاسعة صباح اليوم باجتماع مع منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان، السيدة نجاة رشدي على رأس وفد ، في مشاركة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير الصحة فراس الابيض..واللافت ايضا في مواعيد السراي الحكومي اليوم اجتماعين مع كل من وزير الزراعة عباس الحاج حسن ووزير العمل ابراهيم بيرم، وذلك في سياق النهج الذي دأب عليه رئيس الحكومة باستكمال عمل الوزارات واجتماعات اللجان الوزارية المختصة لانجاز الملفات المطلوبة، وفق مضامين البيان الوزاري، في انتظار استئناف جلسات مجلس الوزراء،بالتوازي مع استمرار الاتصالات لمعالجة الازمة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج.