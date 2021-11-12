لبنان

" الزعيم" يجزم: الانتخابات في ايار

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-11-2021 | 01:45
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يعبّر زعيم سياسي بارز عن ثقته" بأن الانتخابات النيابية المقبلة لن تحصل في شهر اذار المقبل، بل في شهر ايار، وذلك بالرغم مما صدر في هذا الصدد عن  المجلس النيابي".
ويقول "الزعيم" انه "من غير الممكن اتمام الاستعدادات اللوجستية والادارية لوزارة الداخلية قبل شهر اذار، لذلك فإن الحسابات السياسية والانتخابية يجب ان تقوم على ان لا انتخابات في اذار".
ويضيف ان هذا كله من دون وضع رفض رئيس الجمهورية ميشال عون لتقريب موعد الانتخابات في الحسبان، والذي قد يكون له الدور الاساسي في اعادتها الى موعدها الاول في ايار".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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