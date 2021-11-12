تخوف من موجة ثالثة قد تضرب البلاد.. نائب يحذر: تلقوا اللقاح

غرّد أمين سرّ كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن عبر حسابه على "تويتر": "ندعو كل من لم يتلقَّ اللقاح الى المسارعة لتلقيه تفادياً لموجة جديدة من الوباء وأثارها، فلندع الإجتهادات جانباً ونحتكم الى العلم والمنطق، لا تقلقوا بعدما ثبت بأن لا آثار سلبية من جراء ذلك على الإطلاق، المؤسسات الصحية في خدمتكم فلا تترددوا!".

ندعو كل من لم يتلق َاللقاح الى المسارعة لتلقيه تفادياً لموجة جديدة من الوباء وأثارها، فلندع الإجتهادات جانباً ونحتكم الى العلم والمنطق، لا تقلقوا بعدما ثبت بأن لا آثار سلبية من جراء ذلك على الإطلاق، المؤسسات الصحية في خدمتكم فلا تترددوا ! pic.twitter.com/MeDfItfgv2 — Hadi Aboul Hosn (@HadiAboulHosn) November 12, 2021