وزير خارجية تركيا في بيروت داعما ومفتتحا

يزور وزير خارجية تركيا مولود جاويش اوغلو بيروت الثلاثاء المقبل ويعقد لقاءات رسمية على ان يخصص اليوم الثاني من زيارته لافتتاح مشاريع انجزتها شركة «تيكا» التركية من ضمنها مشروعان للطاقة الشمسية في الضبية وطرابلس.اوغلو الذي سيصل الى بيروت بعد زيارة لايران"سيجدد دعم تركيا والرئيس اردوغان لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي ولعمل الحكومة اللبنانية"، وفق ما قال مصدر ديبلوماسي.