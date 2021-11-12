هكذا اصبح اجر عاملات المنازل في الساعة

مع تغير المواسم تلجأ ربات المنازل الى تنظيف منازلهن بما يُعرف ب"تعزيلة الشتي"وتستعين بإحدى العاملات لمساعدتهن في ذلك.

الا ان هذا العام لوحظ إرتفاع في اجر العاملات الاجانب اللاتي تنظفن المنازل، فمنذ سنة كانت تتراوح تسعيرة الساعة الواحدة بين 5 و7 آلاف ليرة ، أما اليوم فلا تقبلن العمل من دون الحصول على 30 ألف ليرة للساعة الواحدة، وفي حال عملت 6 ساعات يوميا ستجني 180 الف ليرة ، اي ما يفوق الاجر اليومي الذي يتقاضاه اللبناني. ورغم ذلك، ترفض الكثير من اللبنانيات ممارسة هذا العمل رغم الطلب الكبير عليه.