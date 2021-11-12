لبنان

هكذا اصبح اجر عاملات المنازل في الساعة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
12-11-2021 | 02:45
A-
A+
Doc-P-885328-637723035395865410.jpg
Doc-P-885328-637723035395865410.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مع تغير المواسم تلجأ ربات المنازل الى تنظيف منازلهن بما يُعرف ب"تعزيلة الشتي"وتستعين بإحدى العاملات لمساعدتهن في ذلك.
الا ان هذا العام لوحظ إرتفاع في اجر  العاملات الاجانب اللاتي تنظفن المنازل، فمنذ سنة كانت تتراوح تسعيرة الساعة الواحدة بين  5 و7 آلاف ليرة ، أما اليوم فلا تقبلن العمل من دون الحصول على 30 ألف ليرة للساعة الواحدة، وفي حال عملت 6 ساعات يوميا ستجني 180 الف ليرة ، اي ما يفوق الاجر اليومي الذي يتقاضاه اللبناني. ورغم ذلك، ترفض الكثير من اللبنانيات ممارسة هذا العمل رغم الطلب  الكبير عليه.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:21 | 2021-11-12
08:16 | 2021-11-12
07:55 | 2021-11-12
07:55 | 2021-11-12
07:55 | 2021-11-12
07:46 | 2021-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website