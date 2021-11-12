عودة الى تاريخ لبنان الطبيعي القديم... ما تم اكتشافه بعكار مذهل! (صور)

سجل فريق "جمعية درب عكار البيئية" اكتشافا استثنائيا من ناحية التعرف اكثر على التاريخ الطبيعي القديم للمناطق اللبنانية، وعثر على احدى المتحجرات، وتبين انها نادرة جدا في اعالي جبال عكار على ارتفاع 1800متر عن سطح البحر .



والاكتشاف عبارة عن عينة من أصل ثلاث موجودة في لبنان لهذا النوع النادر من قنافذ البحر Sea urchin المتحجرة والتي عاشت في حقبة العصر الجوراسي قبل أكثر من 150 مليون عام.





واشارت الجمعية الى أن هذه العينة والتي يبلغ قطرها حوالي ال14 سنتمترا، ستخضع لمزيد من الدراسة بإشراف البروفيسور داني عازار، على أمل أن تضيف قيمة علمية جديدة للبحث العلمي في لبنان.



ويقول البروفيسور عازار إن العينة سترسل الى فرنسا لدراستها ومثيلاتها، وهي نوع من ال"توتيا " المنقرض كان موجودا اواخر العصر الجوراسي ما بين 150 الى 155مليون سنة.



وأضاف: "من هذا النوع لدينا عينتان: الاولى عثر عليها في ترشيش والثانية في منطقة المتين".



والعينة التي عثر عليها اليوم اعالي عكار هي الثالثة وعلى الارجح انها لصنف جديد ستعزز الدراسة التي بداناها منذ عشر سنوات على العينتين الموجودتين لدينا مع البروفيسور ديديه نيرودو Prof. Didier Néraudeau في جامعة رين الفرنسية .