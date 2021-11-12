عبدالله: العيش الكريم هو القضية المركزية

تصدح على كل المنابر تصاريح وشعارات حقوق هذه الطائفة أو تلك وكأنه حكم على هذا البلد أمام كل استحقاق انتخابي رفع منسوب الخطاب الطائفي والمذهبي

وتغييب مفاهيم دولة المواطنة

والعدالة الاجتماعيةوحسن توزيع الثروةوالسيادة الحقيقية.

القضية المركزية النضاليةاليوم هي العيش الكريم للمواطن! — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) November 12, 2021

غرد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله عبر "تويتر": "تصدح على كل المنابر تصاريح وشعارات حقوق هذه الطائفة أو تلك وكأنه حكم على هذا البلد أمام كل استحقاق انتخابي رفع منسوب الخطاب الطائفي والمذهبي وتغييب مفاهيم دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية وحسن توزيع الثروةوالسيادة الحقيقية. القضية المركزية النضالية اليوم هي العيش الكريم للمواطن!