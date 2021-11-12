عبدالله: العيش الكريم هو القضية المركزية

تصدح على كل المنابر تصاريح وشعارات حقوق هذه الطائفة أو تلك وكأنه حكم على هذا البلد أمام كل استحقاق انتخابي رفع منسوب الخطاب الطائفي والمذهبي
وتغييب مفاهيم دولة المواطنة
والعدالة الاجتماعيةوحسن توزيع الثروةوالسيادة الحقيقية.
القضية المركزية النضاليةاليوم هي العيش الكريم للمواطن!
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) November 12, 2021
تصدح على كل المنابر تصاريح وشعارات حقوق هذه الطائفة أو تلك وكأنه حكم على هذا البلد أمام كل استحقاق انتخابي رفع منسوب الخطاب الطائفي والمذهبي
وتغييب مفاهيم دولة المواطنة
والعدالة الاجتماعيةوحسن توزيع الثروةوالسيادة الحقيقية.
القضية المركزية النضاليةاليوم هي العيش الكريم للمواطن!