لبنان

لا امطار حتى نهاية تشرين الثاني.. هل دخلنا مرحلة الجفاف؟

Lebanon 24
12-11-2021 | 02:10
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لفت الأب ايلي  خنيصر عبر صفحته عبر موقع فايسبوك، ان المرتفع الآزوري يخترق اوروبا الوسطى ويصل في الايام المقبلة نحو غرب روسيا بقيم ضغط 1035hpa، فيتحوّل مجرى المنخفضات التي تضرب اسبانيا وشمال الجزائر نحو وسط البحر المتوسط حيث ستتلاشى فوق شمال مصر واليونان بسبب تمدد المرتفع الشبه مداري فوق شبه الجزيرة العربية ومصر ولبنان والاردن الأمر الذي يحوّل مجرى الرياح الى جنوبية شرقية وشرقية احياناً فتعيق تقدم الأمطار نحو المنطقة.
يبدو حتى الساعة ان شهر تشرين الثاني خفيف الأمطار  مع درجات حرارة فوق معدلاتها ب 5 درجات مئوية، وذلك بسبب سيطرة الضغوط المرتفعة فوق اوروبا والشرق الاوسط، وغياب نشاط المنخفض الايسلاندي (المتمركز حالياً بين ايسلاندا وكندا) عن وسط اوروبا.
طقس يومي الجمعة والسبت، مشمس قليل الغيوم مع درجات حرارة تتراوح بين 25 و 27 درجة ساحلاً و 23 بقاعاً
هذا وقد تشهد مناطق سورية ولبنانية داخلية حالة عدم استقرار سريعة مطلع الاسبوع المقبل بسبب منخفض مداري يضرب البحر الاحمر.
الحرارة على الساحل: 26 درجة  نهاراً و 19 ليلاً 
في البقاع: 22 درجة نهاراً و 15 ليلا
على الجبال 1200 متر: 19  نهاراً و 12 ليلاً
على الجبال 2000 متر: 16 نهاراً و 05 ليلا
الرياح: جنوبية شرقية الى شرقية سرعتها بين 20 و 35  كم  في الساعة، تصل في بعض المناطق الى 60 كم في الساعة
الضغط الجوّي: 1019hpa
الرطوبة: بين 45 و 60%
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