ميقاتي يرأس اجتماعاً في السراي بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة واليونيسيف

يرأس رئيس مجلس الوزاء نجيب ميقاتي في هذه الاثناء في السراي الكبير اجتماعاً يشارك فيه نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، وزير الصحة فراس ابيض، ممثل وزارة الشؤون الإجتماعية ريمون طربيه، المنسقة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان نجاة رشدي، ممثل اليونيسف في لبنان يوكي موكيو، مديرة السياسات في اليونيسف ساره هايغ، المديرة الإقليمية للدولة العربية في منظمة العمل الدولية ربى الجردات، المديرة التقنية للحماية الإجتماعية في منظمة العمل الدولية رانيا غناسيو، مدير برنامج لبنان في منظمة الأغذية العالمية عبدالله الوردات، رئيس مجموعة بيوند جيلبير ضومط، النائب نقولا نحاس والمستشار الإقتصادي للرئيس ميقاتي سمير ضاهر.