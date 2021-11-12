السفارة الأميركية تُعلن عن إجراءات جديدة متعلّقة بالسفر...ما هي؟

اعتبارًا من 8 ت2، يتوجب على المسافرين البالغين القادمين إلى الولايات المتحدة إبراز إثبات تلقي التلقيح الكامل ضد كوفيد-19، كما سيطلب إبراز نتيجة سلبية لفحص كوفيد-19. للحصول على التفاصيل الكاملة، بما في ذلك الاستثناءات المحدودة والسفر مع الأطفال، يرجى زيارة https://t.co/D5dpd02ejS https://t.co/idKZq6pr0Q