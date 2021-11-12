خطوة لحلّ أزمة الدولار في لبنان.. وماذا سيحصل عند تصحيح الرواتب؟

رأى الخبير الاقتصادي الدكتور إيلي يشوعي ألّا سقف لارتفاع سعر الدولار، متطرقاً إلى تأثير أزمة لبنان مع الخليج على الوضع الراهن.

وفي حديث إلى إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، لفت يشوعي إلى أنه "تم تفريغ النظام المصرفي من احتياطاته من العملة الصعبة، ولا حلّ إلاّ بتوافر الدولار"، معتبراً أن "محاولات تصحيح الرواتب ودفع تعويضات الأجور ستنعكس سلباً على سعر صرف الليرة".

وأشار يشوعي إلى أن "المصرف المركزي غير قادر اليوم على ضبط الأمور"، محذّراً من أن "بقاء الوضع على ما هو عليه، سيؤدّي إلى كارثة، اذ أن أحداً ليس بقادر على تحمّل كلفة المعيشة".



ومع هذا، فقد لفت يشوعي إلى أنه "حتى الساعة لم يُصحح التعميم المتعلق بـ 3900 ليرة للدولار، ما يعني أن عملية سرقة أموال الناس لا تزال مستمرة، كما أن القيود على السحوبات لا تزال موجودة"، وسأل: "كيف يمكن أن تعيش الأسر في هذه الحالة؟".