لبنان

طقس الـ Weekend: "صيف" في عزّ تشرين!

Lebanon 24
12-11-2021 | 03:40
A-
A+
Doc-P-885370-637723107303152697.jpg
Doc-P-885370-637723107303152697.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة وارتفاع اضافي في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة على الساحل وتنشط الرياح أحيانا.
وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى بداية الاسبوع المقبل مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية.
(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر تشرين الثاني بين 17 و 25 درجة مئوية)

- الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، يتحول بعد الظهر الى غائم بسحب مرتفعة كما تنشط الرياح أحيانا.

السبت:  غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة وارتفاع اضافي في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة على الساحل وتنشط الرياح أحيانا.

الأحد:  غائم اجمالا بسحب متوسطة مرتفعة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة التي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، كما يتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة خصوصا في المناطق الجنوبية فترة بعد الظهر.

الإثنين:  غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية ، كما ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق على المناطق الجبلية بعد الظهر.

- الحرارة على الساحل من 13 الى 27 درجة، فوق الجبال من 10 الى 20 درجة، في الداخل من 7 الى 24 درجة.
- الرياح السطحية:  شمالية شمالية شرقية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 35 كلم/س
- الانقشاع: جيد
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و 55 %
- حال البحر:  متوسط ارتفاع الموج الى مائج، حرارة سطح الماء: 25 درجة.
- الضغط الجوي:  763 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس:   6,09
- ساعة غروب الشمس:  16,36
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:21 | 2021-11-12
08:16 | 2021-11-12
07:55 | 2021-11-12
07:55 | 2021-11-12
07:55 | 2021-11-12
07:46 | 2021-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website