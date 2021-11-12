الجيش: تفجير ذخائر وتمارين تدريبية في عدد من المناطق

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 12/11/2021 ما بين الساعة 10.00 والساعة 14.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط بلدة عمرا- الجنوب.كما صدر عن القيادة البيان الآتي:ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 4، 10، 8, 11، 17، 23، 24، 28و29/11/2021 اعتبارا من الساعة 8.00 ولغاية الانتهاء من المهمة، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق جرد العاقورة، وطى الجوز، والمدفون يتخللها رمايات بالذخيرة الحية.