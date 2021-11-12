لبنان

الرئيس عون: لبنان لم يعد يحتمل

Lebanon 24
12-11-2021 | 03:50
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أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون نائب رئيسة المفوضية الأوروبية مارغاريتيس سكيناس انّ لبنان لم يعد قادراً على تحمل الأعباء التي يرتّبها استمرار النزوح السوري الى لبنان، مطالباً الاتحاد الاوروبي بالعمل على تسهيل عودتهم الى المناطق السورية الآمنة.
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