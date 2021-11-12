لبنان

معطيات عن سعر الدولار.. لهذه الأسباب ارتفع مؤخراً

Lebanon 24
12-11-2021 | 03:53
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قال الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة عبر قناة "الجديد" إنّ "هناك عوامل عدة دفعت أسعار الدولار للارتفاع منها التطبيقات التي تتلاعب بسعر الصرف والتهافت على شراء الدولار بسبب رفع التعرفة الجمركية، والأهم ما انتشر عن اقتراح شركة لازارد عن تحويل جميع الودائع في البنوك إلى الليرة اللبنانية". 
 
وأضاف: "شامم ريحة مش منيحة، حيث أن ما يحصل بتدمير الليرة اللبنانية وقيمتها ربما لأهداف سياسية ولترسيم الحدود البرية والبحرية والبدء باستخراج النفط والغاز الذي يدر للبنان مليارات الدولارات وارتفاع سعر الدولار غير مُبرّر". 
 
 
 
 

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