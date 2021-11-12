40 سيارة ممزقة دواليبها بالسكاكين.. ما حصل في القبة مخيف!

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن اهالي منطقة القبة من منطقة الريفا حتى الريجي استفاقوا اليوم ليجدوا اكثر من 40 سيارة ممزقة دواليبها بالسكاكين، وحاليا بعض من اهل المنطقة يجولون على اصحاب المحلات المجهزة بكاميرات مراقبة لإكتشاف الفاعل حيث الشكوك تدور على متعاطي الحشيشة.