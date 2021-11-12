نائب رئيس المفوضية الاوروبية في بيروت!

يزور اليوم نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغريتيس شيناس بيروت، وهي محطته الثانية في جولة في الدول الشريكة الرئيسية لوضع حد لاستغلال المهاجرين من قبل النظام البيلاروسي. ويلتقي في بيروت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، ووزير الداخلية والبلديات بسام مولوي.ويتوجه شيناس بكلمة إلى الصحافة في السرايا الحكومية عند الاولى ظهرا.