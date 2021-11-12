لبنان

ارقام كورونا ترتفع بشكل كبير.. والمحافظ يتحرك!

Lebanon 24
12-11-2021 | 04:18
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أعلن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر في بيان، أن "عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا في محافظة بعلبك الهرمل بلغ 34412 اصابة منذ شهر شباط 2020، أما عدد الإصابات منذ أسبوع حتى اليوم بلغ 365 إصابة جديدة، وسجلت 3 وفيات خلال هذا الاسبوع.  وقد بلغت نسبة متلقي الجرعة الأولى من اللقاح في محافظة بعلبك الهرمل 35.2 % والجرعة الثانية 31.2 %". 

وطلب خضر من المواطنين" التقيد بإجراءات الوقاية والتعليمات حفاظا على السلامة العامة وللحد من انتشار الوباء".
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