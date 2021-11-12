الجيش: ورشة عمل حول الرعاية الصحية في السجون العسكرية

اعلنت قياد الجيش عن ورشة عمل حول الرعاية الصحية في أماكن الإحتجاز للطاقم الطبي العامل في السجون العسكرية، بإشراف ضباط من مديرية القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وخبراء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومستشارين متخصصين في الرعاية الطبية وذلك في Raouché Arjaan By Rotana

ورشة عمل حول الرعاية الصحية في أماكن الإحتجاز للطاقم الطبي العامل في السجون العسكرية، بإشراف ضباط من مديرية القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وخبراء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومستشارين متخصصين في الرعاية الطبية وذلك في Raouché Arjaan By Rotana#الجيش_اللبناني pic.twitter.com/DT3oZz4VXB — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) November 12, 2021