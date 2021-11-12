لبنان

الجيش: ورشة عمل حول الرعاية الصحية في السجون العسكرية

Lebanon 24
12-11-2021 | 04:28
A-
A+
Doc-P-885389-637723136596583830.jpg
Doc-P-885389-637723136596583830.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعلنت قياد الجيش عن ورشة عمل حول الرعاية الصحية في أماكن الإحتجاز للطاقم الطبي العامل في السجون العسكرية، بإشراف ضباط من مديرية القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وخبراء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومستشارين متخصصين في الرعاية الطبية وذلك في Raouché Arjaan By Rotana
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:21 | 2021-11-12
08:16 | 2021-11-12
07:55 | 2021-11-12
07:55 | 2021-11-12
07:55 | 2021-11-12
07:46 | 2021-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website