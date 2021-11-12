على هامش اعمال مؤتمر اليونسكو... سلسلة لقاءات واجتماعات للوزير المرتضى

عقد وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى رئيس الوفد الرسمي الى المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو في باريس، سلسلة لقاءات واجتماعات على هامش اعمال المؤتمر مع عدد من كبار المسؤولين في المنظمة، ورؤساء الوفود المشاركة وبعض الشخصيات في فرنسا من المعنيين بالملف اللبناني، تناولت الازمات الراهنة والتعاون المشترك في جميع المجالات لا سيما الثقافية منها.