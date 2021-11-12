25
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
25
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
24
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
على هامش اعمال مؤتمر اليونسكو... سلسلة لقاءات واجتماعات للوزير المرتضى
Lebanon 24
12-11-2021
|
04:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى رئيس الوفد الرسمي الى المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو في باريس، سلسلة لقاءات واجتماعات على هامش اعمال المؤتمر مع عدد من كبار المسؤولين في المنظمة، ورؤساء الوفود المشاركة وبعض الشخصيات في فرنسا من المعنيين بالملف اللبناني، تناولت الازمات الراهنة والتعاون المشترك في جميع المجالات لا سيما الثقافية منها.
تابع
الأكثر قراءة
قفزة كبيرة للدولار... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
Lebanon 24
قفزة كبيرة للدولار... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
09:53 | 2021-11-11
11/11/2021 09:53:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع جديد لسعر صفيحة البنزين غدًا
Lebanon 24
ارتفاع جديد لسعر صفيحة البنزين غدًا
13:19 | 2021-11-11
11/11/2021 01:19:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع جديد في سعر صرف الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
ارتفاع جديد في سعر صرف الدولار في السوق الموازية
13:43 | 2021-11-11
11/11/2021 01:43:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أبراج ستجد شريك الحياة في العام 2022
Lebanon 24
أبراج ستجد شريك الحياة في العام 2022
08:35 | 2021-11-11
11/11/2021 08:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع الدولار مستمر.. هذا ما بلغه صباح اليوم
Lebanon 24
ارتفاع الدولار مستمر.. هذا ما بلغه صباح اليوم
02:58 | 2021-11-12
12/11/2021 02:58:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:21 | 2021-11-12
ميقاتي ترأس اجتماعاً حكومياً - أممياً لبحث استراتيجية الحماية الاجتماعية
08:16 | 2021-11-12
بري استقبل شيناس ووزير الاعلام وزوارا وتلقى برقية شكر قطرية
07:55 | 2021-11-12
مسؤول أممي: لبنان على شفير الانهيار ويجب إعادة النظر في نموذجه الاقتصادي
07:55 | 2021-11-12
إخماد حريق داخل شقة في الدورة
07:55 | 2021-11-12
أهالي الموقوفين في ملف انفجار المرفأ اعتصموا أمام العدلية وطالبوا بالاسراع في التحقيقات
07:46 | 2021-11-12
هل يصدر جدول أسعار المحروقات بشكل يومي؟
فيديو
إقتصادية ورخيصة الثمن... "سوزوكي" تكشف عن سيارة "Celerio" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
إقتصادية ورخيصة الثمن... "سوزوكي" تكشف عن سيارة "Celerio" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2021-11-11
12/11/2021 15:21:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي يطلق صندوق إعادة بناء مؤسسات الأعمال في بيروت على نحو أفضل: معا سنعيد بناء ما تهدّم
Lebanon 24
ميقاتي يطلق صندوق إعادة بناء مؤسسات الأعمال في بيروت على نحو أفضل: معا سنعيد بناء ما تهدّم
10:39 | 2021-11-11
12/11/2021 15:21:11
Lebanon 24
Lebanon 24
إكتشاف حيتان جديدة ضخمة تخفت عن العلماء في الأعماق! (فيديو)
Lebanon 24
إكتشاف حيتان جديدة ضخمة تخفت عن العلماء في الأعماق! (فيديو)
16:00 | 2021-11-10
12/11/2021 15:21:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact