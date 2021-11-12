بو حبيب اطلع من دي شاتر على حصيلة زيارته للبنان

استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان اوليفيه دي شاتر، واطلع منه على حصيلة زيارته للبنان التي استمرت 10 ايام.