لبنان

الأزمة تتفاقم... رجل يصرخ: " اكفلوا ابنتي"! (صورة)

Lebanon 24
12-11-2021 | 05:22
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام المدعو حسن مرعي، باقفال الشارع "التحتاني"  في مخيم عين الحلوة عند مفرق سوق الخضار، وذلك احتجاجا على الوضع المعيشي الصعب وبسبب ظروف طفلته الصحية.
 
ووضع ورقة على سيارته كتب عليها: " اكفلوا ابنتي المعاقة"
 
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سوق الخضار

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