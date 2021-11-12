لبنان

"وصلت مع اللبناني بصيد وبيع "البوم"! (صور وفيديو)

Lebanon 24
12-11-2021 | 05:13
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قام أحد المواطنين من الفرزل، بعرض "بومة الحظائر" المحميّة دوليا وفي لبنان، للبيع بسعر 500 ألف ليرة لبنانية عبر منشور نشره عبر حسابه على "فيسبوك" وعلى صفحة "اغراض مستعملة للبيع في لبنان". 
 
وقد لاقت الصورة استهجان رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقيام بعض الاشخاص بالتجارة بطيور جميلة ومحميّة، ومفيدة للبيئة وللزراعة.
 
كذلك، انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لقيام أحد الاشخاص بصيد أنواع مختلفة من "البوم" بواسطة الدبق. فعلّق وزير البيئة ناصر ياسين وكتب عبر حسابه على "تويتر": "تم تكليف السلطات القضائية المختصة ملاحقة المرتكبين واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم من ثم على القضاء المختص لمخالفة  القانون عبر استعمال الدبق واصطياد طائر البوم المحظور صيده. هذه البومة صديقة للمزارعين تساعد على التخلص من القوارض والافات". 
 
 
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May be an image of bird and outdoors
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