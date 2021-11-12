لبنان

عون: ثمة من يعمل لإبقاء اللاجئين في لبنان

Lebanon 24
12-11-2021 | 05:45
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أشار رئيس الجمهورية ميشال عون إلى أن "لبنان الذي يتخذ التدابير الآيلة الى منع الهجرة غير الشرعية من أراضيه يأمل أن يلقى معاملة بالمثل من دول العالم، ولاسيما من الدول الاوروبية".

ورأى عون خلال استقباله نائب رئيسة المفوضية الأوروبية مارغاريتيس سكيناس أن "تجاهل المجتمع الدولي الدعوات اللبنانية لتسهيل عودة النازحين الى وطنهم بدأت تحدث شكوكاً بأن ثمة من يعمل لإبقائهم في لبنان وهذا ما لا يمكن القبول به".

من جانبه، قال سكيناس: "سنواصل تقديم المساعدات الى لبنان في انتظار توافر الاسباب التي تمكن النازحين من العودة الى وطنهم".

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