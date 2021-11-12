بوحبيب استقبل المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان

استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان اوليفيه دي شاتر حيث اطلع منه على حصيلة زيارته للبنان التي استمرت ١٠ ايام



كما بحث الوزير بوحبيب مع نائب رئيس المفوضية الاوروبية مارغريتيس سكيناس في موضوع النازحين السوريين في لبنان والجهود التي يقوم بها لبنان لمواجهة هذه الأزمة من النواحي الاقتصادية والصحية والاجتماعية، الى جانب موضوع الهجرة غير الشرعية التي يعاني منها الاتحاد الأوروبي واتفق الطرفان على مواصلة التعاون والتنسيق من أجل حل المشاكل ذات الطابع المشترك