لبنان

بوحبيب استقبل المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان

Lebanon 24
12-11-2021 | 05:44
A-
A+
Doc-P-885425-637723180335373129.jpg
Doc-P-885425-637723180335373129.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان اوليفيه دي شاتر حيث اطلع منه على حصيلة زيارته للبنان التي استمرت ١٠ ايام

كما بحث الوزير  بوحبيب مع نائب رئيس المفوضية الاوروبية مارغريتيس سكيناس  في موضوع النازحين السوريين في لبنان والجهود التي يقوم بها لبنان لمواجهة هذه الأزمة من النواحي الاقتصادية والصحية والاجتماعية، الى جانب  موضوع الهجرة غير الشرعية التي يعاني منها الاتحاد الأوروبي واتفق الطرفان على مواصلة التعاون والتنسيق من أجل حل المشاكل ذات الطابع المشترك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:21 | 2021-11-12
08:16 | 2021-11-12
07:55 | 2021-11-12
07:55 | 2021-11-12
07:55 | 2021-11-12
07:46 | 2021-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website