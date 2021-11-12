لبنان

توقيف 3 مروّجي مخدِّرات بالجرم المشهود... هذا ما حصل في النبعة!

Lebanon 24
12-11-2021 | 05:55
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صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة البـــــلاغ التــــالـي:

في إطار العمليات النوعية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية وملاحقة المتورطين بها وتوقيفهم، وبنتيجة الجهود الحثيثة التي تقوم بها القطعات المختصة في الشعبة، تمكّنت من تحديد هوية /3/ مروجي مخدرات ينشطون بعمليات الترويج على الاوتوستراد الممتد من نهر ابراهيم إلى الضبية وهم كل من:
ع. م. (من مواليد عام ١٩٩٥، لبناني) بحقه مذكرة إلقاء قبض بجرم مخدرات.
ه. م. (من مواليد عام ١٩٩٣، لبناني) بحقه خلاصتي حكم بجرم مخدرات.
ج. ح. (من مواليد عام 1995، لبناني)  
أعطيت الاوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهم تمهيدا لتوقيفهم بالجرم المشهود.

بتاريخ 02/11/2021 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من تنفيذ كمين محكم في محلة النبعة، أوقفت بنتيجته المذكورين على متن سيارة نوع "دايوو" أثناء قيامهم بترويج المخدرات في المحلة، وخلال عملية التوقيف أقدم الأول على شهر مسدس حربي بوجه عناصر الدورية، جرى السيطرة عليه وجرّدوه من سلاحه وضُبِطَ المسدس.

بتفتيشهم والسيارة، عُثِرَ بحوزتهم ما يلي:
/3/ أكياس نايلون بداخلها مادة الكوكايين زنتها /267،2/غ قائم.
کیس نایلون بداخله مادة الباز زنتها حوالي /60/غ قائم
/46/ مظروفًا بداخله مادة الكوكايين زنتها حوالي /142/غ قائم.
/19/ طبة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين زنة الواحدة /4،2/غ قائم
قطعتين من مادة حشيشة الكيف زنتها /16،3/غ قائم
مظروف هیرویین زنته غرام واحد، طبة بلاستيكية بداخلها مادة الباز زنتها حوالي/4،4/ غ قائم، قطعة حديدية تستخدم في تعاطي المخدرات، دفترين ورق لفسجائر، و/4/ هواتف خليوية.
بالتحقيق معهم، اعترفوا بقيامهم بترويج المخدرات لعدد كبير من الزبائن بالإضافة الى توزيعها على المروجين، وأنهم ينشطون على الاوتوستراد الممتد من نهر ابراهيم وصولا الى الضبية.

أجري المقتضى القانوني بحقهم وأوقفوا وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
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