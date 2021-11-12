قرداحي: إذا حصلنا على الضمانات فأنا حاضر

قال وزير الاعلام جورج قرداحي "إذا حصلنا على الضمانات التي أبلغتها للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، فأنا حاضر، ولستُ في وارد تحدّي أحد لا رئيس الحكومة ولا المملكة العربية السعودية التي أحترمها وأحبّها". وأضاف: "نحن ندرس الموضوع و"منشوف التطورات وبس يكون في ضمانات أنا حاضر".

وأعلن قرداحي بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة أنه "لم أطرح موضوع الاستقالة مع برّي".

وأشار إلى أن "مشكلة الحكومة ليست أنا، وقبل نشر مقابلتي الحكومة لم تكن تجتمع، ولا أعرف ما هو الحلّ، واسألوا رئيس الحكومة".

ورأى قرداحي أن "هناك ابتزازا، وأعتقد أن السعودية ودول الخليج صدرها "أوسع من هيك"، ولا نريد استفزاز أحد وهناك مزايدات كثيرة من الداخل، واستغلّوا قضيتي لتقديم براءة ذمة الى الخليج".