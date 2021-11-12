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لبنان
سرقة الاطارات "موضة" لن ترحم أحدا!
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
12-11-2021
|
06:22
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تكثر في الآونة الاخيرة عملية سرقة اطارات السيارات المركونة امام منازل أصحابها أو في اي مكان آخر في عدة مناطق لبنانية لاسيما في مناطق الشمال الممتدة بين طرابلس والكورة وزغرتا.
وقد سجل في هذا الاسبوع اكثر من 40 حالة سرقة من هذا النوع، ومعظم السرقات تتم خلال ساعات الليل، اذ ان معظم قرى وبلدات المنطقة المذكورة لا انارة مسائية فيها بسبب الانقطاع التام للتيار الكهربائي، وهذا ما يؤدي تلقائيا الى عدم تمكن كاميرات المراقبة الخاصة بالبلديات من التقاط صور واضحة تظهر الفاعلين.
وفي هذا الاطار، قال مصدر أمني لـ "لبنان 24"، ان القوى الامنية تتابع الملف وتحاول تفكيك عصابات السرقة الناشطة في الشمال، والتي على ما يبدو، تضم أفرادا من اللبنانيين ومن جنسيات أخرى، لكن العملية معقدة ولن تتم بين ليلة وضحاها، لذلك على الاهالي التيقظ ومحاولة التنبه لاي حركة غريبة والتواصل المباشر مع قوى الأمن الداخلي".
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