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لبنان
وزير الزراعة: نسعى الى ايجاد اسواق جديدة لتصدير انتاجنا
Lebanon 24
12-11-2021
|
06:27
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زار وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن، على رأس وفد من الوزارة مشغل شركة فاضل لتوضيب الموز في منطقة عدلون، حيث كان في إستقباله رئيس تجمع مزارعي الجنوب محمد الحسيني، وعضو نقابة مصدري الموز رضا فاضل وعدد من المزارعين.
بعد جولة في أرجاء المشغل، سرد رضا فاضل للوزير حسن " معاناة القطاع الزراعي، والتي تعتبر معاناة كبيرة جدا في ظل الوضع الراهن على كافة الصعد".
وخص فاضل قطاع الموز "الذي من الضروري إيجاد أسواق له"،آملا إيجاد أسواق اخرى "ليصار الى تصدير هذا المنتوج، الذي يشكل عاملا إقتصاديا لا يستهان به".
من جهته، لفت الوزير الحاج حسن الى ان "المشهد ذو شقين، في الشق الأول لا بد من القول ان الأزمة معقدة جدا، تكاد تصل الى حد الأبواب المقفلة بوجهنا، لكن في الشق الأخر هناك إنفراجات ويجب ان لا نبقى مكبلي اليدين، ولدينا أفاق جديدة لأسواق جديدة يمكن ان نقرع أبوابها للوصول الى نتيجة".
اضاف: "علينا ان نبحث عن أسواق جديدة، لدينا مشاكل مع أخوة لنا، لكن الامور حتما ستعودالى طبيعتها وعلينا السعي للوصول الى حل".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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