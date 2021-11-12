لبنان

مصلحة البلديات في الكتائب: لا لتأجيل الانتخابات البلدية

Lebanon 24
12-11-2021 | 06:44
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بعد اللغط الذي أثاره كلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حول مصير الإنتخابات البلدية والإختيارية المفترض إجراؤها في ايار المقبل، بات السؤال مشروعاً حول مصير هذه الإنتخابات لا سيما ان المداولات في الكواليس الرسمية تتحدث عن شبه إجماع على تأجيلها تحت عنواين وذرائع عديدة منها اسباب لوجستية و اخرى تمويلية .
اننا نذكّر ان الانتخابات البلدية هي استحقاق دستوري وقانوني لا يقل اهمية عن الانتخابات النيابية ويتوجب احترامه، فالانتخابات البلدية ليست مسألة فنية وادارية بل هي عملية مفصلية لاعادة تكوين السلطة واطلاق دفع جديد للتنمية المحلية يشترك فيها المجتمع المحلي بكل اطيافه ومكوناته العائلية والحزبية والمذهبية، على اختلاف تطلعاتهم واهتماماتهم. 
ولم يعد لوزارة الداخلية والبلديات اي عذر لتأجيل الانتخابات البلدية بعد أن تم تقديم موعد الانتخابات النيابية مما أعطاها الوقت الكافي لاجراء الانتخابات البلدية في موعدها في ايار خاصة ان الانتخابات البلدية لا تجرى في يوم واحد بل على مراحل، كل محافظة على حدة مما يتيح لها تأمين الدعم اللوجستي والامني المطلوب.  
كذلك هناك العديد من المجالس البلدية المنحلة والاعضاء المستقيلين ولا يجوز ان تبقى بلدات دون مجالس بلدية تدير شؤونها، ونحذر أن عدم اجراء الانتخابات البلدية سيؤدي الى تداعيات سلبية في القرى والبلدات التي تنتظر التغيير واعادة تكوين مجالس بلدية جديدة، والى انفجار الصراعات العائلية والحزبية والمذهبية .
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