لبنان

هل تفشّى وباء "كورونا" في مدارس الهرمل؟

Lebanon 24
12-11-2021 | 06:55
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غرّد محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر، وكتب عبر حسابه على "تويتر":
 
"بعد الضجة عن تفشي وباء كورونا في مدارس الهرمل، وبعد المتابعة، تبيّن ان معظم الحالات هي انفلونزا مع عوارض قاسية، مما دفع الأهالي على الإعتقاد انها كورونا، اما الإصابات الفعلية بالكورونا لا تزال ضمن المعدل العادي.
وقد تم اطلاق حملة PCR مجانية وتم ارسال كمية من الأدوية المجانية أيضا".
 
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