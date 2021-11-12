لبنان

نصار اطلع على التحضيرات للحملة السياحية في المطار: نعمل لإبرازه بأفضل صورة أمام الوافدين

Lebanon 24
12-11-2021 | 07:10
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جال وزير السياحة المهندس وليد نصار، صباح اليوم في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، حيث كان في استقباله رئيس المطار المدير العام للطيران المدني بالتكليف المهندس فادي الحسن، ورئيس قسم الشرطة السياحية العقيد مارك صقر وموظفو مكتب الوزارة في المطار.
 
وتفقد نصار خلال جولته في قاعات الوصول والمغادرة وفي مكتب وزارة السياحة، التحضيرات اللوجيستية والتقنية القائمة للحملة الإعلانية للوزارة، وللرزمة السياحية الشتوية بعنوان: "بجنونك بحبك"، حيث ستنطلق الحملة في وقت قريب في أرجاء المطار، بالإضافة إلى التحضيرات لزينة عيدي الميلاد ورأس السنة الشهر المقبل.
 
وشدد نصار على "ضرورة البدء بالحملة من المحطة الأولى للوافدين إلى لبنان، من اللبنانيين والأجانب، فهو المكان الذي يعكس الصورة الأولية والأساسية عن البلاد، وعلينا بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية والأجهزة الأمنية المختصة واجب إبرازه بأفضل صورة، خصوصا في ظل الأوضاع الراهنة".
 
وأعلن "أننا في صدد إطلاق حملات مماثلة بالتنسيق مع السفراء والديبلوماسيين في الدول المعنية بالرزمة، لتسويقها إلى أكبر عدد ممكن من اللبنانيين المغتربين والسياح الأجانب"، شاكرا "الشركة الإعلانية في المطار على تقديمها اللوحات الإعلانية كهبة للوزارة وللحملة السياحية".
المصدر: الوكالة الوطنية
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